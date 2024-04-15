Давиде Анчелотти: «Моя цель – стать главным тренером «Мадрида»

Давиде Анчелотти, сын и ассистент Карло, один из самых важных людей в Вальдебебас. Молодой тренер пока находится в тени своего отца, но в интервью France Football итальянец рассказал о своих амбициях.

«У нас контракт до 2026 года с «Мадридом». У нас много сильных молодых игроков, поэтому в ближайшем будущем команда может рассчитывать на отличный состав. Я хочу начать свою картеру в качестве главного тренера, но знаю, что сейчас я в лучшем клубе мира – лучше места для профессионального роста и не найти. Нет какой-то конкретной даты, кроме того, все будет зависеть от предложений. Я счастлив в Мадриде, моя семья живет здесь, у меня жена испанка, я рядом с отцом…сложно загадывать на будущее. Но моя основная цель – однажды стать главным тренером «Мадрида».

Давиде работал со своим именитым отцом не только в «Реале», о и в «ПСЖ», «Баварии», «Наполи» и «Эвертоне», набираясь опыта.

Как вам кажется, сможет ли Давиде Анчелотти возглавить «Реал Мадрид» после ухода Карло?