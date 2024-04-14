💡 Угадываем состав «Реала» на ответный матч против «Сити». Сыграют ли Милитао и Модрич? 🤔

Матч «Реала» против «Мальорки» имел не только турнирное значение в плане борьбы за чемпионство в Ла Лиге, но и роль испытательно-тактического эксперимента перед ответной игрой с «Манчестер Сити».

Уже в среду мы узнаем имя финалиста.

А теперь давайте попробуем угадать, каким будет основной состав «Реала» на важнейшую игру.

Лунин; Карвахаль, Начо, Рюдигер, Менди; Вальверде, Кроос, Камавинга, Беллингем; Родриго, Винисиус.

Первоначально ожидалось, что Эдер Милитао выйдет в старте на матч с «Мальоркой», что поможет ему набрать кондиции перед игрой с «Сити».

Однако бразилец вышел на поле только на 90-й минуте, что приводит к мысли, будто игру начнет Начо.

Что предложите? Модрич? А вместо кого?