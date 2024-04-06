«Все не так, как в «Реале». Я не могу выигрывать в одиночку». Бензема - о 113 днях без голов
Карим Бензема попрощался с мадридским «Реалом» после 14 лет на «Сантьяго Бернабеу» летом 2023 года.
Француз подписал контракт с «Аль-Иттихадом». Однако все пошло не так гладко: Карим оказался вовлечен в дисциплинарный скандал и даже появились слухи о его возможном возвращении в Европу.
У Бензема всего 12 мячей в 26 матчах (последний - в декабре 2023 года) и 113-дневная голевая засуха.
Когда один из саудовских журналистов спросил его о спаде формы, Бензема ответил:
«Просто все не так, как в «Реале». Все по-другому. Здесь не та игра, не те игроки. Я не могу выигрывать матчи в одиночку. Мне нужно, чтобы кто-то помогал на поле».