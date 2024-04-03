«Глядя на них, я улыбаюсь». Милитао рассказал, кто помогал ему восстанавливаться после крестов

Эдер Милитао рассказал, что помогало восстанавливаться после травмы крестов. По словам бразильца, он был счастлив находиться в окружении дочери и родителей.

«Глядя на них, я улыбаюсь», - сказал он. «В этой травме есть моменты, которыми нужно воспользоваться, можно побыть с семьей.

Быть с товарищами по команде и чувствовать радость в раздевалке - это то, что заставляет перестать думать о других вещах».

Милитао вернулся в состав «Реала» в воскресенье в матче с «Бильбао» (2:0) после почти восьмимесячного отсутствия.