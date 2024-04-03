Марсело все еще хорош - выиграл на родине главный трофей в карьере, но бутсы на гвоздь вешать не собирается

Пылит на родине.

В конце прошлого года Марсело выиграл 30-й трофей в карьере - «Флуминенсе», за который выступает бразилец, победил «Бока Хуниорс» (2:1) в финале Кубка Либертадорес и впервые выиграл этот трофей.

После финала Марсело, 5-кратный обладатель Лиги чемпионов, назвал Кубок Либертадорес главным титулом в клубной карьере.

«В «Реале» меня поймут, это мой самый важный титул на клубном уровне. Это клуб, который меня воспитал. «Реал» живет в моем сердце, а о «Флуминенсе» даже говорить трудно», – сказал 35-летний бразилец.

Помимо побед в Лиге чемпионов и Кубке Либертадорес, Марсело 6 раз стал чемпионом Испании, дважды выиграл Кубок Испании, 5 раз – Суперкубок Испании, трижды – Суперкубок УЕФА, 4 раза – клубный чемпионат мира, дважды – чемпионат штата Рио-де-Жанейро, по разу – трофей Рио и Кубок конфедераций со сборной Бразилии.

Судя по недавно опубликованному видео, карьеру завершать возрастному защитнику рановато - он все еще в полном порядке.