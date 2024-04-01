Милитао красиво вернулся после крестов: раньше обещанного, против того же соперника, под овации трибун и с поцелуями

Эдер Милитао вернулся, впервые за семь месяцев сыграв за «Реал».

Защитник был выбыл из строя с травмой кркстов с самого начала сезона. Символично, что его возвращение произошло в матче с тем же соперником - «Атлетиком» из Бильбао.

ЭмБразилец вышел на газон «Бернабеу» в компенсированное время, заменив Дани Карвахаля, и был встречен бурными аплодисментами домашней публики.

Партнеры встретили центрального защитника так же тепло - со множеством объятий и даже поцелуями!

С возвращением, Мили! Это фантастика, что ты вернулся так рано.