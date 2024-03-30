Дэвис уже почти в «Реале»: «Бавария» поссорилась с игроком и требует больше денег, но время играет на «Мадрид»

Альфонсо Дэвис достиг полного соглашения с мадридским «Реалом», и если все пройдет гладко, он будет играть за «Мадрид» в следующем сезоне.

По данным Diario AS, «Реал» предлагает «Баварии» 25 млн евро за переход защитника, мадридцы готовы увеличить предложение до €30 млн.

Но «Бавария» готова отпустить игрока летом только за €50 млн.

В данном случае время играет на «Реал», так как отношения между Дэвисом и «Баварией» полностью испорчены. Если мюнхенцы откажутся продавать игрока по цене «Реала», «Мадрид» просто будет ждать, когда Дэвис достанется им бесплатно в 2025 году.

Впрочем, похожий сценарий был, когда «Реал» подписывал Крооса в 2014 году за 25 млн евро. В то время игрок стоил 50 млн, но «Бавария» отпустила его по сниженной цене после того, как он отказался подписывать соглашение о продлении контракта.