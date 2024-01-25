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Менди принял окончательное решение о будущем в «Реале». Ждать ли Дэвиса?

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Ферланд Менди принял окончательное решение не покидать «Реал Мадрид» до окончания своего контракта в 2025 году, сообщает Marca.

Французский защитник счастлив в «Реале» и пользуется полным доверием Карло Анчелотти. Он видит в нем приоритетного левого защитника.

«Реал» все еще рассматривает Альфонсо Дэвиса из мюнхенской «Баварии», но Менди не угрожает его возможный приход.

Однако «Мадрид» не предпринимал никаких попыток продлить контракт с Менди. Это означает, что клуб может быть готов отпустить его.

По многочисленным сообщениям, «Реал» отдаст игрока по рыночной стоимости. Однако это может произойти не раньше лета, так как Анчелотти все еще доверяет французу.

В этом сезоне Менди страдает от травм, но все же принял участие в 18 матчах. Первый мяч в сезоне он забил в матче с «Атлетико» в Суперкубке.

1 комментарий
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Сколько лет говорили этот бред он всё равно не ушёл
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