Говорит Мадрид
Блог

📸 Милитао продлил контракт с «Мадридом». Смотрим лучшие фото с подписания нового соглашения

Флорентино Перес Флорентино Перес
Клубы Клубы
Эдер Милитао Эдер Милитао
Ла Лига Ла Лига
Реал Мадрид Реал Мадрид
Футбол Футбол

«Реал» продлил контракт с Эдером Милитао. Новое соглашение защитника с «королевским клубом» рассчитано до 2028 года.

По данным Фабрицио Романо, отступные по новому контракту составят 1 миллиард евро.

Эдер присоединился к «Реалу» в 2019 году, когда защитнику был 21 год. В составе «королевского клуба» он завоевал девять титулов. На счету Милитао – 143 матча в футболке «Мадрида», 11 голов и 5 ассистов.

В августе 2023 года Эдер порвал кресты. Защитник продолжает работать над возвращением в строй.

Рады продлению контракта с бразильцем?

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Очень рад, что Мадрид без шума и пыли смог со всеми молодыми игроками продлить контракты на весьма приличные сроки. Отличную работу проделал руководство.
+4
0
+4
Естественно! Ждём его возвращения на футбольное поле! Нам как раз ещё один ЦЗ не помешал бы))) ¡HALA MADRID!🏆🤍🤍🤍🔥🔥🔥
+2
0
+2
Виновник проигрыша, во втором матче с МС. Должен был играть Рюдигер.
+1
0
+1
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий