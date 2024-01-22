📸 Милитао продлил контракт с «Мадридом». Смотрим лучшие фото с подписания нового соглашения

«Реал» продлил контракт с Эдером Милитао. Новое соглашение защитника с «королевским клубом» рассчитано до 2028 года.

По данным Фабрицио Романо, отступные по новому контракту составят 1 миллиард евро.

Эдер присоединился к «Реалу» в 2019 году, когда защитнику был 21 год. В составе «королевского клуба» он завоевал девять титулов. На счету Милитао – 143 матча в футболке «Мадрида», 11 голов и 5 ассистов.

В августе 2023 года Эдер порвал кресты. Защитник продолжает работать над возвращением в строй.

Рады продлению контракта с бразильцем?