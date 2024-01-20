Анчелотти назвал игрока, который мог бы лучше проявить себя во время гола Гризманна. И речь не о Винисиусе

Во время пресс-конференции перед матчем с «Альмерией» Карло Анчелотти согласился с фанатами, что Тчуамени мог сыграть лучше и не допустить гол Антуана Гризманна в овертайме финала Суперкубка. При этом главный тренер отметил, что ни в коем случае не винит Орельена.

«Тчуамени был великолепен, одним из лучших в матче с «Барселоной». Возможно, это была его лучшая игра.

В матче против «Атлетико» он вышел на замену и старался помочь всем возможным. Пожалуй, он мог бы лучше защитить ворота в момент гола Гризманна. Однако я никого не виню. Мы побеждаем и проигрываем вместе».

Тчуамени действительно действовал довольно пассивно во время забега Антуана Гризманна, вероятно, ожидая, что француз рано или поздно сделает передачу на партнера по команде.

В конце концов Орельен немного приблизился к нападающему «Атлетико», но все равно довольно пассивно наблюдал за приближающимся к воротам сопернику.