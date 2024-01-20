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Анчелотти назвал игрока, который мог бы лучше проявить себя во время гола Гризманна. И речь не о Винисиусе

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Во время пресс-конференции перед матчем с «Альмерией» Карло Анчелотти согласился с фанатами, что Тчуамени мог сыграть лучше и не допустить гол Антуана Гризманна в овертайме финала Суперкубка. При этом главный тренер отметил, что ни в коем случае не винит Орельена.

«Тчуамени был великолепен, одним из лучших в матче с «Барселоной». Возможно, это была его лучшая игра.

В матче против «Атлетико» он вышел на замену и старался помочь всем возможным. Пожалуй, он мог бы лучше защитить ворота в момент гола Гризманна. Однако я никого не виню. Мы побеждаем и проигрываем вместе».

Тчуамени действительно действовал довольно пассивно во время забега Антуана Гризманна, вероятно, ожидая, что француз рано или поздно сделает передачу на партнера по команде.

В конце концов Орельен немного приблизился к нападающему «Атлетико», но все равно довольно пассивно наблюдал за приближающимся к воротам сопернику.

6 комментариев
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Сам смотрел и не понимал, почему он не бежал на помощь к Вини. Выключился в моменте из эпизода просто, бывает. 🤷🏻‍♂️
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+6
Ответ Он Самый
вини проваливал весь матч!его нужно было менять а не того же родри.он привез гол!если ты хвастаешь эмблемой Реала сдохни за неё,а не ной постоянно! вини это постоянный клиент психолога!
Ну конечно, один Вини провалил, а остальные были на высоте, того же Родриго Винисиус выводил 1 на 1. Я не говорю что Винисиус был хорош, но в этом матче у Реала был хорош лишь 1 Беллингем.
+4
-1
+3
вини проваливал весь матч!его нужно было менять а не того же родри.он привез гол!если ты хвастаешь эмблемой Реала сдохни за неё,а не ной постоянно!
вини это постоянный клиент психолога!
+5
-3
+2
Так и не понял за что было столько денег уплачено. Тчуамени абсолютно средний игрок
+2
-1
+1
Стоял смотрел футбол. До Каза ему как до Пекина
+1
-1
0
Ответ Greg Jackson
Ну конечно, один Вини провалил, а остальные были на высоте, того же Родриго Винисиус выводил 1 на 1. Я не говорю что Винисиус был хорош, но в этом матче у Реала был хорош лишь 1 Беллингем.
я не про то что один вини виноват.я люблю Реал такой какой он есть.я про то что вини валит матч ,а все равно лучший!может если бы его больше прессовали свои же а не дули ему в одно место он бы и сдержанней был к трибунам и пользы команде приносил!
вот в чем разница дружище!и я не мешаю тебя люблю Мадрид!
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