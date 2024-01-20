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«И Кепа, и Лунин совершили ошибки». Карло Анчелотти никак не определится основным вратарем

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«Не бывает полностью невиновных голкиперов. И Кепа, и Лунин совершили ошибки. Но внутри команды мы не ведем эту дискуссию, все споры происходят только в прессе, мы к ним не имеем отношения. Внутри команды все решаю я», - заявил Карло Анчелотти на пресс-конференции перед матчем Ла Лиги с «Альмерией».

В этом сезоне «Реал Мадрид» подписал Кепу Аррисабалагу, чтобы заменить травмированного Тибо Куртуа, но когда Кепа сам получил повреждение, Андрей Лунин смог заявить о себе. Уже некоторое время Карло Анчелотти не может определиться с основным вратарем – после ошибки Кепы в полуфинале Суперкубка Испании и игре Лунина в финале казалось, что все ясно. Но в 1/8 финала Кубка Короля Андрей не смог оправдать ожиданий…Теперь во вратарской «Мадрида» снова неопределенность.

Кого должен выбрать Анчелотти: Лунина или Аррисабалагу. Пишите в комментариях.

8 комментариев
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Ответ Greg Jackson
Лунин до матча с матрасами был неплох, но там он выдал худший матч.
Матч с Атлетико он провел отлично. Во втором годе было недопонимание с Рюдигером, там движение в сторону мяча и остановка немца его смутили. Но несколько раз сделал шикарных сейфа. Может это и был его худший матч, но худшим в составе он однозначно не был.
+6
-2
+4
тяжело без Тибо. всё таки вратарская позиция очень специфична. очень многое на психологии завязано. и видимо не зря Тибо не любит сильную конкуренцию в команде. ему дают уверенность в завтрашнем дне, он даёт результат
+3
0
+3
Ответ Нефанатик
Матч с Атлетико он провел отлично. Во втором годе было недопонимание с Рюдигером, там движение в сторону мяча и остановка немца его смутили. Но несколько раз сделал шикарных сейфа. Может это и был его худший матч, но худшим в составе он однозначно не был.
Там вся оборона и вратарь играли так буд-то видят друг друга первый раз с этим невозможно не согласится.
В моменте с голом Гризманна например он отвернулся почему-то.
+2
0
+2
я за лунина,но да,мог два мяча отбить.согласен
+1
-1
0
Лунин до матча с матрасами был неплох, но там он выдал худший матч.
+1
-1
0
Помнится мне как Куртуа привез в матче с Ливерпулем, и Реал горел 0:2 после этого, так в Тибо никто за это палками не кидался. Сейчас же какую-то дилемму устраивают, нормальный матч провёл Лунин, просто Реал был уставшим, и не доигрывал у тех моментах, в которых должен был, вот и всё.
0
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0
Ответ Greg Jackson
Там вся оборона и вратарь играли так буд-то видят друг друга первый раз с этим невозможно не согласится. В моменте с голом Гризманна например он отвернулся почему-то.
Есть бредовая фраза ближний угол - вратарский угол. Но у вратарей есть другое правило - вратарь отвечает за все ворота, а не за только ближний. Там шансов было мало у вратаря. В этом годе виноват Винисиус, от которого как от стены отскочил мяч и который вместо того, что бы отобрать мяч сопровождал его в штрафную.
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Ответ Greg Jackson
Лунин до матча с матрасами был неплох, но там он выдал худший матч.
худший матч непонимающих друг друга Начо и Рюдигера.
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