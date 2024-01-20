«И Кепа, и Лунин совершили ошибки». Карло Анчелотти никак не определится основным вратарем

«Не бывает полностью невиновных голкиперов. И Кепа, и Лунин совершили ошибки. Но внутри команды мы не ведем эту дискуссию, все споры происходят только в прессе, мы к ним не имеем отношения. Внутри команды все решаю я», - заявил Карло Анчелотти на пресс-конференции перед матчем Ла Лиги с «Альмерией».

В этом сезоне «Реал Мадрид» подписал Кепу Аррисабалагу, чтобы заменить травмированного Тибо Куртуа, но когда Кепа сам получил повреждение, Андрей Лунин смог заявить о себе. Уже некоторое время Карло Анчелотти не может определиться с основным вратарем – после ошибки Кепы в полуфинале Суперкубка Испании и игре Лунина в финале казалось, что все ясно. Но в 1/8 финала Кубка Короля Андрей не смог оправдать ожиданий…Теперь во вратарской «Мадрида» снова неопределенность.

Кого должен выбрать Анчелотти: Лунина или Аррисабалагу. Пишите в комментариях.