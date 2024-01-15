Анчелотти назвал Гюлера одним из основных игроков «Мадрида». Тренер поделился планами на турка

Наконец поклонники «Мадрида» увидели дебют Арды Гюлера за новый клуб. Турок отыграл 58 минут в кубковом матче против «Арандины». Он также появился на поле в концовке встречи с «Атлетико» в 1/2 Суперкубка Испании. Финал турнира Арда смотрел со скамейки запасных. «Сливочные» справились с «Барсой» и без турка – встреча закончилась со счетом 4:1. А Гюлер завоевал первый трофей в составе «королевского клуба».

Хотя юноша провел за «Реал» не так много матчей, Анчелотти считает турка важным футболистом своей команды. Слова Карло передает Фабрицио Романо: «Арда Гюлер – один из наших основных игроков. Он вернулся в строй после серьезной травмы, скоро начнет заниматься своим делом и получит гораздо больше игрового времени. Мы доверяем ему». После победы в Суперкубке «Мадрид» ждет встреча с «Атлетико» в 1/8 Кубка Испании. По данным Marca, Анчелотти даст отдохнуть некоторым ключевым игрокам, а на поле выпустит молодежь. Как думаете, Гюлер выйдет в старте на грядущее дерби Мадрида?