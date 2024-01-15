У Переса вновь спросили про трансфер Мбаппе. На этот раз вопрос задала пресс-служба «Мадрида»

В финале Суперкубка Испании «Реал» одолел «Барселону» со счетом 4:1, в полуфинале турнира «сливочные» справились с «Атлетико».

Флорентино Перес в беседе с пресс-службой «Мадрида» высоко оценил выступление своей команды:

«Это очень приятно для всех нас. Мы завоевали Суперкубок, обыграв двух сильнейших соперников из чемпионата Испании. Мы отлично сыграли в обоих матчах, а сегодня [в финале] были особенно хороши. Матч против «Атлетико» был прекрасным, особенно учитывая, что мы так эпично отыгрались. Но против «Барселоны» мы играли очень хорошо от начала до конца, и все смогли это увидеть».

Очередное трансферное окно принесло новую волну слухов о переходе Мбаппе в «Реал». Перес, однако, не стал раскрывать секреты даже клубным журналистам:

«Мбаппе? Не сегодня ведь говорить об этом, сейчас не то время. Сегодня нужно поздравить наших игроков, а не тех, кто выступает за другие команды. Нам удалось забить девять голов в двух матчах!»

«Королевский клуб» показывает отличные результаты и без капитана сборной Франции. После завоевания трофея подопечным Анчелотти не стоит расслабляться.

В 1/8 Кубка Испании «сливочных» будет поджидать «Атлетико», который наверняка захочет взять реванш за болезненное поражение на полях Саудовской Аравии. Кубковое мадридское дерби назначено на 18 января.