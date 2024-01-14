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Особая причина, по которой «Реал» будет охотиться за Дэвисом еще сильнее. Дело даже не в Менди

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Мадридский «Реал» активно рассматривает возможность приобретения летом защитника мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвиса.

Одним из плюсов перехода Дэвиса в «Реал» является то, что он не будет занимать место легионера не из ЕС. 23-летний футболист имеет двойное гражданство Канады и Либерии, а также паспорт Котону, который позволяет ему играть в Испании на правах гражданина.

По сообщениям немекцих инсайдеров, защитник отказывается от переговоров по контракту с «Баварией», его действующее соглашение истекает в 2025 году.

В составе «Реала» есть три свободных места для игроков, не являющихся гражданами ЕС, но одно из них займет Эндрик, когда приедет следующим летом. Джуд Беллингем не занял место игрока, не являющегося гражданином ЕС, поскольку у него есть ирландский паспорт, и он играет за сборную Англии, которая после Brexit не входит в ЕС.

Согласно правилам Ла Лиги, команды могут иметь в составе пять игроков из стран, не входящих в ЕС, но только три из этих пяти игроков могут быть включены в состав на матч.

4 комментария
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господи Ла лига че творит со своими правилами, сами себе палку в колеса засовывают и еще на АПЛ жалуются.
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это правило наверное тоже улучшает Ла Лигу, да, Тебас?
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Ну и к чему приведёт это правило ? К ускоренному получению Испанского гражданства ?
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Ответ Артём Поддубный
это правило наверное тоже улучшает Ла Лигу, да, Тебас?
Да, Артем, да
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