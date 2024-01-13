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Кепа будет защищать ворота «Мадрида» в финале Суперкубка. При этом у Анчелотти большие планы на Лунина

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Перед самым стартом сезона Куртуа порвал кресты, оставив «Мадрид» без основного вратаря. Клуб довольно оперативно нашел решение: «сливочные» арендовали у «Челси» Кепу.

Аррисабалага быстро стал первым номером «королевского клуба». Все изменил матч с «Брагой» в ЛЧ, когда Лунину пришлось экстренно менять травмированного испанца. Андрей в пяти следующих матчах пропустил четыре гола – два от «Наполи», один от «Валенсии» и один от «Бетиса».

Кепа восстановился, но отправить украинца в глубокий запас не смог. Перед Анчелотти встал вратарский вопрос.

В полуфинале Суперкубка Испании «Реал» обыграл «Атлетико» со счетом 5:3, вырвать победу «сливочным» удалось уже в овертайме. Многих не убедила игра Кепы, хотя Анчелотти говорил прессе, что доволен выступлением испанца.

По сведениям Relevo, тренер принял решение выпустить в стартовом составе «сливочных» на класико в финале Суперкубка Аррисабалагу.

Возможно, это будет последний шанс испанца убедить Дона Карло. Ведь, если верить журналистам COPE, итальянец хочет, чтобы основным вратарем «Мадрида» в Ла Лиге и Лиге чемпионов был Лунин.

Такой же информацией располагает Marca. Издание добавляет, что «сливочные» довольны Кепой, но вряд ли оставят его в клубе на следующий сезон по нескольким причинам, одной из которых являются высокие требования испанца по зарплате. Когда Куртуа вернется в строй, он с огромной вероятностью вновь станет основным, а платить дублеру большие деньги «Мадрид» не намерен.

Как вам такое решение Анчелотти?

2 комментария
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Ставьте Лунина , реализация лучше чем у кепы, дайте время молодому таланту, и Браима в старт, вместо вини
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Ответ Asker Nourusov
Ставьте Лунина , реализация лучше чем у кепы, дайте время молодому таланту, и Браима в старт, вместо вини
Безграничная вера в талант последнего гораздо большая проблема для команды, нежели вратарская позиция(
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