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🚨 Кепа выйдет в стартовом составе «Реала» на финал Суперкубка с «Барселоной» (Relevo)

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Карло Анчелотти Карло Анчелотти
Андрей Лунин Андрей Лунин
Футбол Футбол

Карло Анчелотти полностью доверяет Кепе и выпустит его в финале Суперкубка Испании, который состоится уже в это воскресенье, сообщает Relevo.

Разговоры о замене голкипера начались после полуфинального матча с «Атлетико», в котором Кепа трижды пропустил.

Особенно много вопросов вызвал третий гол, который поставил «королевский клуб» на грани поражения.

После игры Анчелотти сказал: «Кепа хорошо играл».

Предполагалось, что финальный матч с «Барселоной» выйдет Андрей Лунин, который пропустил в этом сезоне шесть мячей за 10 игр. У Кепы 19 пропущенных в 18 матчах.

Сообщается, что «Реал Мадрид» еще не решил, стоит ли выкупать Кепу у «Челси», но эта ситуация может серьезно повлиять на будущее Лунина в клубе, который летом может покинуть команду.

1 комментарий
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Если это так, то это очередной плевок в лицо Андрея Лунина, который доказал что является голкипером номер 1 в составе на данный момент.
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