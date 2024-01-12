🚨 Кепа выйдет в стартовом составе «Реала» на финал Суперкубка с «Барселоной» (Relevo)

Карло Анчелотти полностью доверяет Кепе и выпустит его в финале Суперкубка Испании, который состоится уже в это воскресенье, сообщает Relevo.

Разговоры о замене голкипера начались после полуфинального матча с «Атлетико», в котором Кепа трижды пропустил.

Особенно много вопросов вызвал третий гол, который поставил «королевский клуб» на грани поражения.

После игры Анчелотти сказал: «Кепа хорошо играл».

Предполагалось, что финальный матч с «Барселоной» выйдет Андрей Лунин, который пропустил в этом сезоне шесть мячей за 10 игр. У Кепы 19 пропущенных в 18 матчах.

Сообщается, что «Реал Мадрид» еще не решил, стоит ли выкупать Кепу у «Челси», но эта ситуация может серьезно повлиять на будущее Лунина в клубе, который летом может покинуть команду.