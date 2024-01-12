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«Реал» решит будущее Менди летом. Все зависит от «Баварии» 😳

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Мадридский «Реал» по-прежнему не решил, что делать с Ферланом Менди.

Француз отлично проявил себя в матче с «Атлетико Мадрид», чем лишь усложнил задачу руководству клуба, которое планировало расстаться с футболистом будущим летом.

Действующий контракт Менди рассчитан до лета 2025 года, но не исключается, что игрок покинет Мадрид уже в конце этого сезона.

По информации Marca, будущее Менди в «Реале» зависит от того, как пройдут переговоры клуба с защитником мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвисом ближайшим летом.

Если «сливочные» сумеют подписать канадца, то Менди будет выставлен на трансферный рынок.

В данный момент «Реал» не планирует продлевать контракт с французом, поскольку недоволен уровнем его игры в этом сезоне.

Убедит в обратном?

6 комментариев
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Если бы не ломался был бы в основе, Гарсия в защите никакой если честно, парой даже в атаке его забегания игнорируют, но голевых больше чем у менди, поэтому даже не знаю кто нужнее
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Я вот не пойму причём здесь МЮ??? Искал новости про МЮ и в ленте вышел Менди
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При всем уважении, но он слишком часто получает травмы и умудряется делать это на тренировках. В защите он лучший на позиции, но в атаках всегда мало чем помогал. С приходом Дэвиса, на замену надо оставить более крепкого физически здоровьем игрока.
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А уровнем игры Франа все прям довольны... Восхищаются
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Ответ Мурат Шамшиденов
Я вот не пойму причём здесь МЮ??? Искал новости про МЮ и в ленте вышел Менди
Любые игроки потенциально которые нужно слить по хорошей цене, нужно тегнуть МЮ😂
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Ответ May B. Tomorrow
При всем уважении, но он слишком часто получает травмы и умудряется делать это на тренировках. В защите он лучший на позиции, но в атаках всегда мало чем помогал. С приходом Дэвиса, на замену надо оставить более крепкого физически здоровьем игрока.
Если бы не ломался так часто, то и Дэвис не нужен был бы. Карвахаль хорош и продолжает обострять и защищать на топ уровне. Два атакующих латераля не всегда безопасно
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