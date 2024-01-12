«Реал» решит будущее Менди летом. Все зависит от «Баварии» 😳

Мадридский «Реал» по-прежнему не решил, что делать с Ферланом Менди.

Француз отлично проявил себя в матче с «Атлетико Мадрид», чем лишь усложнил задачу руководству клуба, которое планировало расстаться с футболистом будущим летом.

Действующий контракт Менди рассчитан до лета 2025 года, но не исключается, что игрок покинет Мадрид уже в конце этого сезона.

По информации Marca, будущее Менди в «Реале» зависит от того, как пройдут переговоры клуба с защитником мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвисом ближайшим летом.

Если «сливочные» сумеют подписать канадца, то Менди будет выставлен на трансферный рынок.

В данный момент «Реал» не планирует продлевать контракт с французом, поскольку недоволен уровнем его игры в этом сезоне.

Убедит в обратном?