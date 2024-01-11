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Жена Лунина пошутила над Кепой после ошибок в Суперкубке, но почти сразу удалила пост

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Жена вратаря мадридского «Реала» Андрея Лунина подшутила над Кепой Аррисабалагой после полуфинала Суперкубка Испании. Похоже, она обеспокоена игровым временем мужа.

Лунин в «Реале» с 2018 года, но шанс в официальных играх получает редко: даже после травмы Тибо Курта украинец продолжает оставаться запасным вариантом, а первым номером в качестве арендованного приехал Кепа.

В полуфинале Суперкубка Испании Аррисабалага снова начудил: пропустил три мяча с 0,6 xG, а в концовке привез нелепый автогол, попав по Рюдигеру при выносе.

Жена Лунина Анастасия выложила фото с Андреем и подписью: «Без сомнений, номер один». Позднее пост был удален.

3 комментария
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Номер один в РЕАЛЕ,это Куртуа. Так что пусть играет ещё полгода.
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А в чем шутка и зачем было удалять?
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