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Фото дня📷 Кроос настолько привык к камбэкам «Реала», что даже не праздновал победу над «Атлетико»

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«Реал» победил «Атлетико» в 1/2 финала Суперкубка Испании (5:3).

«Мадрид» проигрывал в концовке после автогола Антонио Рюдигера на 78-й минуте, однако на 85-й минуте Даниэль Карвахаль сравнял счет – 3:3.

В овертайме, на 116-й минуте защитник «Атлетико» Стефан Савич забил в свои ворота, а точку в игре поставил Браим Диас, забивший в пустые ворота, оставленные ушедшим в атаку Яном Облаком.

Тони Кроос, которого освистывали трибуны при каждом касании мяча, абсолютно спокойно отреагировал на победу команды, подарив нам гениальный кадр.

В финале «Реал» 14 января сыграет с победителем пары «Барселона» – «Осасуна».

2 комментария
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Этот же гол и победа никакого трофея не принесли пока, чего тут радоваться))
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Рюдигер тоже не особо радовался))
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