Альфонсо Дэвис явно готов к переменам в жизни: вот-вот подпишется с «Реалом», а год назад расстался девушкой - футболисткой «ПСЖ»

Канадец до сих пор не продлил контракт в «Баварией».

По информации Sky Sport Germany, скаут мадридского клуба Хуни Калафат убеждает Дэвиса не продлевать контракт с «Баварией», истекающий в 2025 году. Руководство «Реала» поддерживает контакт с защитником последние несколько месяцев и готово сделать официальное предложение этим летом.

Отмечается, что переговоры Дэвиса с «Баварией» о новом контракте усложняют запросы футболиста по зарплате – сообщалось, что канадец требует от 10 до 13 млн евро в год.

Дэвис сомневается относительно своего будущего, несмотря на то, что комфортно чувствует себя в Мюнхене. Год назад после 5 лет отношений он расстался с Джордин Уитема, футболисткой «Пари Сен-Жермен».

У пары красивая история любви - Дэвис впервые позвал ее на свидание, когда ему было 16 лет.

Джордин Памела Уитема родилась 8 мая 2001 года, с Дэвисом они ровесники. 23-летняя футболистка играет на позиции нападающей.

Дэвис и Памела вели совместный Youtube-канал, который после расставания удалили, впрочем, как и все общие фото в соцсетях.

Впрочем, вскоре у девушки появились совместные фото с новым избранником - звездой MLB Хулио Родригесом.