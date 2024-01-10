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Альфонсо Дэвис явно готов к переменам в жизни: вот-вот подпишется с «Реалом», а год назад расстался девушкой - футболисткой «ПСЖ»

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Альфонсо Дэвис Альфонсо Дэвис
Футбол Футбол

Канадец до сих пор не продлил контракт в «Баварией».

По информации Sky Sport Germany, скаут мадридского клуба Хуни Калафат убеждает Дэвиса не продлевать контракт с «Баварией», истекающий в 2025 году. Руководство «Реала» поддерживает контакт с защитником последние несколько месяцев и готово сделать официальное предложение этим летом.

Отмечается, что переговоры Дэвиса с «Баварией» о новом контракте усложняют запросы футболиста по зарплате – сообщалось, что канадец требует от 10 до 13 млн евро в год.

Дэвис сомневается относительно своего будущего, несмотря на то, что комфортно чувствует себя в Мюнхене. Год назад после 5 лет отношений он расстался с Джордин Уитема, футболисткой «Пари Сен-Жермен».

У пары красивая история любви - Дэвис впервые позвал ее на свидание, когда ему было 16 лет.

I Wasn't the One That Cheated” - Months After Break Up, Jordyn Huitema Makes Shocking Claim on Ex Alphonso Davis - EssentiallySports

Джордин Памела Уитема родилась 8 мая 2001 года, с Дэвисом они ровесники. 23-летняя футболистка играет на позиции нападающей.

B.C.'s Jordyn Huitema about to live out childhood dream by playing - rta.com.co
Report: Canadian Jordyn Huitema to transfer to OL Reign from PSG

Дэвис и Памела вели совместный Youtube-канал, который после расставания удалили, впрочем, как и все общие фото в соцсетях.

paralel haysiyet yıkmak jordyn huitema bikini Piknik yapmak Kendini Sıçrama

Впрочем, вскоре у девушки появились совместные фото с новым избранником - звездой MLB Хулио Родригесом.

4 комментария
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ей видимо нравятся угольки
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+2
Ответ Орыс-орыс онбаган
ей видимо нравятся угольки
Сникерсы любит
+2
0
+2
Комментаторам спортса лишь бы покритиковать кого. Миленькая девушка с красивыми глазами, к тому же самодостаточная. Фигура отличная!
+1
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+1
Ответ Орыс-орыс онбаган
ей видимо нравятся угольки
Ей видимо нравятся деньги, а деньги не имеют национальности и расы. Чернокожих сотрудников супермаркета и складских рабочих среди ее бойфрендов что то не видно.
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