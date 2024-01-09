Пять на вход и пять на выход. Топ 10 трансферов «Мадрида», которые могут произойти в этом году

Уход ветеранов и приход суперзвезд.

Вполне возможно, что в этом году Флорентино Перес вновь захочет построить в «Мадриде» вторую версию «галактикос». При этом босс «королевского» клуба явно уже провел работу над ошибками, которые наделал во время первой попытки.

Кто может прийти?

Килиан Мбаппе. По последним данным, француз уже игрок «Мадрида». El Chiringuito утверждает, что «ПСЖ» работает над тем, чтобы игрок мирно покинул клуб. Похоже, что сага подходит к концу.

Альфонсо Дэвис. Немецкие источники утверждают, что «Мадрид» идет по пятам за канадцем. Его выбрали в том числе потому, что контракт защитника истекает в следующем году.

Ян Коуто, Антонио Силва и Гонсалу Инасиу входят в число центральных защитников, за которыми следят в клубе. Если Начо уйдет, то придется брать кого-то из них.

Кто может уйти?

Начо. Капитан «Мадрида», похоже, проводит последний сезон на «Сантьяго Бернабеу». Его игра не способствует получению нового контракта, тем более, что он единственный футболист клуба, который получил две красные карточки.

Ферлан Менди. Некоторые источники в Испании и Франции утверждают, что «Мадрид» готов продать Менди, если получит стоящее предложение. Постоянные травмы осложнили карьеру игрока в Ла Лиге.

Лука Модрич и Тони Кроос. Два хавбека- ветерана приближаются к завершению карьеры в клубе. В «Мадриде» уже есть игроки, которые их могут заменить. Но, по словам Анчелотти, только от Луки и Тони зависит, получат ли они новый контракт, а точнее от их игры.

Хоселу. 33-летний форвард не разочаровал, тем более, он находится в аренде. На его счету 9 голов в 25 матчах, хотя на поле он выходит нерегулярно. Клуб рассматривает возможность оставить форварда, но пока его будущее в подвешенном состоянии.