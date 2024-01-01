Экс-вратарь «Мадрида» предлагал свою кандидатуру клубу после травмы Куртуа. Но «сливочные» ответили отказом

Одной из главных потерь «Мадрида» в самом начале сезона стал Куртуа. Тибо порвал кресты за пару дней до старта Ла Лиги. На матч 1-го тура испанского первенства вышел Лунин, но всем было очевидно, что «королевский клуб» будет искать вратаря на трансферном рынке.

Так и произошло. «Реал» арендовал у «Челси» Кепу, и уже в матче 3-го тура ворота «сливочных» защищал испанец.

Как оказалось, летом сменщиком Куртуа мог стать не Аррисабалага, а отлично знакомый поклонникам «Мадрида» Кейлор Навас.

По информации Marca, после того, как Тибо получил повреждение, костариканец предложил «Мадриду» свою кандидатуру. Но «сливочные» не были заинтересованы в возвращении Наваса и ответили отказом.

Трансфер в «Реал» в теории мог перезапустить карьеру Кейлора, ведь в «ПСЖ» его дела идут откровенно плохо. Доннарумма отправил костариканца в глубокий запас. Когда итальянец не может играть, его место в воротах занимает Арнау Тенас.

Навас в этом сезоне ни разу не вышел на поле в составе парижан. Он признавался журналистам, что нынешнее положение его тяготит. Соглашение Кейлора с «ПСЖ» истекает летом 2024 года. Вероятно, он покинет команду при ближайшей возможности. По данным AS, в услугах голкипера заинтересованы «Ньюкасл» и мексиканский «Монтеррей».

В составе «Мадрида» костариканец провел 162 матча, в 52-х из них ворота Наваса остались «сухими». Вместе с «королевским клубом» он завоевал 11 трофеев, включая три победы в Лиге чемпионов.

Как считаете, «Реал» принял верное решение, отказав Кейлору?