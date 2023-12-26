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Лукас Васкес демонстрирует великолепное телосложение в новом видео с тренировки🎥

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Короткое видео тренировки Лукаса Васкеса недавно стало вирусным, и легко понять, почему!

Лукас – один из лучших атлетов «Реала»: он буквально не может жить без тренировок.

Испанцу пришлось нелегко во время пандемии Covid-19, когда возможности тренировок были ограничены карантином. В течение нескольких недель единственным доступным ему занятием были прогулки с собакой.

В разговоре с The Guardian в 2020 году Васкес смеялся: «На третий день собака сказала: «Мне нужен выходной».

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