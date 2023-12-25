В Саудовской Аравии разочарованы Каримом Бензема. Форварда упрекают, что он «не прилагает никаких усилий»

В Саудовской Аравии недовольны отношением Карима Бензема. Болельщики регулярно выкладывают посты, полные разочарования, а журналисты отмечают в нем недостаток заинтересованности.

Форвард «Аль-Иттихада» на данный момент забил 12 голов и сделал 4 результативные передачи в 14 матчах, но от него ожидают большего. Валид Аль-Фарадж, известный ведущий в Саудовской Аравии, высказал все претензии публики к Кариму в прямом эфире:

«Разрыв между Бензема и болельщиками растет с каждым днем. Он не играл на прежнем уровне, и ему так и не удалось изменить ситуацию. И, прежде всего, он не прилагает никаких усилий, как будто говорит зрителям: «Мне с вами просто весело».

Когда Роналду прибыл в январе, он подавал признаки того, что хочет играть, но Бензема ничего такого не показывал. Такое ощущение, что он не нравится команде. Ему некомфортно. Я не знаю причины».

«Аль-Иттихад», несмотря на результативность Бензема, до сих пор не может обрести стабильность. В последних четырех играх команда потерпела три поражения со счетом 1:3.

Действующие чемпионы сейчас идут на 6-м месте, отставая от лидера «Аль-Хилаля» на 22 очка.