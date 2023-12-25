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В Саудовской Аравии разочарованы Каримом Бензема. Форварда упрекают, что он «не прилагает никаких усилий»

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В Саудовской Аравии недовольны отношением Карима Бензема. Болельщики регулярно выкладывают посты, полные разочарования, а журналисты отмечают в нем недостаток заинтересованности.

Форвард «Аль-Иттихада» на данный момент забил 12 голов и сделал 4 результативные передачи в 14 матчах, но от него ожидают большего. Валид Аль-Фарадж, известный ведущий в Саудовской Аравии, высказал все претензии публики к Кариму в прямом эфире:

«Разрыв между Бензема и болельщиками растет с каждым днем. Он не играл на прежнем уровне, и ему так и не удалось изменить ситуацию. И, прежде всего, он не прилагает никаких усилий, как будто говорит зрителям: «Мне с вами просто весело».

Когда Роналду прибыл в январе, он подавал признаки того, что хочет играть, но Бензема ничего такого не показывал. Такое ощущение, что он не нравится команде. Ему некомфортно. Я не знаю причины».

«Аль-Иттихад», несмотря на результативность Бензема, до сих пор не может обрести стабильность. В последних четырех играх команда потерпела три поражения со счетом 1:3.

Действующие чемпионы сейчас идут на 6-м месте, отставая от лидера «Аль-Хилаля» на 22 очка.

4 комментария
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Человек свои усилия уже все что нужно было- приложил, выиграв все с Мадридом, выиграл Золотой Мяч. А дальше уже зачетка играет на имя Карима. Чего они ожидали, что Карим будет рвать без особой мотивации? По мне так было очевидно, раз он решил не активировать опцию контракта на год с Мадридом, что Карим уже ушел на покой в плане футбола.
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12+4 за 14 матчей и не довольны? Они в своём уме?
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Ничего удивительного. Бензема выиграл все, что мог выиграть на клубном уровне, он обладатель Золотого мяча. Ему далеко за 30. Конечно он приехал "отдохнуть" за большие деньги. И пора понять, такого ненормального и одержимого футболом, результатами и собственной статистикой, как Роналду нет.
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Но, зато, Неймаром очень довольны в Саудовской Аравии.
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