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Начо и Модрич выступили с новогодним обращением к фанатам «Мадрида». Капитаны подобрали красивые слова

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«Реал» заканчивает 2023 год на победной ноте. В 18-м туре Ла Лиги «сливочные» с минимальным счетом обыграли «Алавес», что позволило команде уйти на зимний перерыв в качестве лидера испанского первенства.

Капитаны «Мадрида» поздравили поклонников клуба с наступающими праздниками. Начо с предвкушением смотрит в новый год:

«Наступает 2024 год, вызовы становятся все более захватывающими. Еще один год. Мы знаем, что вы всегда будете рядом. От имени команды благодарим вас за вашу страсть. Счастливого Рождества и всего наилучшего в 2024 году».

Модрич тоже нашел красивые слова:

«Ваши сердца – наш щит. Ваша энергия – наша сила. Спасибо вам, правда, огромное спасибо. Счастливых праздников и счастливого 2024 года».

У подопечных Анчелотти есть немного времени, которое они могут провести вместе с родными. По данным Relevo, футболисты вернутся к тренировкам уже 28 декабря.

Первым соперником «королевского клуба» в 2024 году станет «Мальорка». Встреча назначена на 3 января.

1 комментарий
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Слова, от которых становится тепло на душе!
Спасибо, капитаны!🤍 Новый 2024 год будет определённо лучше предыдущего!
Верили, верим, и всегда будем верить в вас!
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