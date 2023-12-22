Начо и Модрич выступили с новогодним обращением к фанатам «Мадрида». Капитаны подобрали красивые слова
«Реал» заканчивает 2023 год на победной ноте. В 18-м туре Ла Лиги «сливочные» с минимальным счетом обыграли «Алавес», что позволило команде уйти на зимний перерыв в качестве лидера испанского первенства.
Капитаны «Мадрида» поздравили поклонников клуба с наступающими праздниками. Начо с предвкушением смотрит в новый год:
«Наступает 2024 год, вызовы становятся все более захватывающими. Еще один год. Мы знаем, что вы всегда будете рядом. От имени команды благодарим вас за вашу страсть. Счастливого Рождества и всего наилучшего в 2024 году».
Модрич тоже нашел красивые слова:
«Ваши сердца – наш щит. Ваша энергия – наша сила. Спасибо вам, правда, огромное спасибо. Счастливых праздников и счастливого 2024 года».
У подопечных Анчелотти есть немного времени, которое они могут провести вместе с родными. По данным Relevo, футболисты вернутся к тренировкам уже 28 декабря.
Первым соперником «королевского клуба» в 2024 году станет «Мальорка». Встреча назначена на 3 января.
Спасибо, капитаны!🤍 Новый 2024 год будет определённо лучше предыдущего!
Верили, верим, и всегда будем верить в вас!