«Друзья подтолкнут тебя к успеху». Васкес мог и не забить «Алавесу», если бы не его товарищ по команде

В четверг, 21 декабря, «Реал» заработал еще три очка в последнем матче 2023 года. Мадридцы приехали в гости к «Алавесу», занимающему место в турнирной таблице в опасной близости от зоны вылета, с расчетом на уверенную победу. Однако счет на табло оставался неизменным до 92-й минуты, пока команда Анчелотти играла в меньшинстве после удаления Начо в начале второго тайма.

Ход матча переломил гол Лукаса Васкеса в добавленное время: Кроос, подавая угловой, отправил мяч ровно в штрафную, а защитник выпрыгнул и воткнул мяч в сетку.

Однако «серым кардиналом» этого эпизода был Тчуамени. Полузащитник тоже был рядом с воротами в момент подачи, но при этом он не пытался дотянуться сам, а откровенно пихнул к мячу своего товарища по команде.

В динамике этот момент можно посмотреть в твиттере.

Заметили это не только фанаты. Сам Орельен выложил видео эпизода в тиктоке, подписав его:

«Друзья подтолкнут тебя к успеху 😂»

Вот как надо помогать друзьям и команде 😄