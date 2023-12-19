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Рафа Марин назвал игрока «Мадрида», против которого будет сложно обороняться. Но защитник «Алавеса» ждет этой встречи

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Перед рождественским каникулами «Мадрид» ждет последний матч в году – против «Алавеса». Команды встретятся в рамках 18-го тура Ла Лиги.

Рафа Марин, защитник «Алавеса», на предматчевой пресс-конференции выделил Джуда Беллингема:

«Ну, скажите, чего не хватает Беллингему? Ты оставляешь ему пространство, он делает пас, ты пытаешься его остановить, а он тебя обводит. На мой взгляд, у него есть все, что нужно футболисту.

Он демонстрирует это своими голами и ассистами, а также своими действиями в обороне, он вносит большой вклад в игру команды. Он довольно сложный соперник в обороне, но в то же время играть против него – приятный вызов».

Встреча с «Мадридом» станет для Рафы особенной. Летом «сливочные» отправили защитника в аренду в «Алавес». Соглашение рассчитано до июня 2024 года.

За «Алавес» 21-летний Марин провел 15 матчей, но результативными действиями пока не отметился.

Как Рафа проявит себя в игре с «королевским клубом»?

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