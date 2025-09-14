Во французской коммуне назвали стадион в честь Тчуамени – он там родился 😊

Можете сколько угодно критиковать игру Орельена Тчуамени, но знайте, что всегда есть место во Франции, где хавбека «Реала» очень любят.

Artigues-près-Bordeaux – красивая и тихая комунна на юго-западе Франции. Именно отсюда родом один из лидеров мадридского «Реала».

Малая родина Орельена насчитывает всего восемь тысяч человек. И теперь точно каждый из них знает, что именно там Тчуамени стал футболистом.

В честь Орельена назвали стадион! Он это событие не пропустил.

Не рановато?