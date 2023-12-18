Лука Модрич, Дани Карвахаль и команда «Мадрида» по баскетболу получили премии испанского издания AS

Лука Модрич, Дани Карвахаль и команда «Мадрида» по баскетболу стали одними из главных героев вечера во время вручений премий испанского издания AS по итогам 2023 года.

Хорват получил главную спортивную премию издания, выиграв два новых трофея в уходящем году – Клубный чемпионат мира и Кубок Короля. 38-летний Лука остается одним из лучших полузащитников в мире и продолжает увеличивать свою легенду в клубе, где уже отыграл 500 матчей.

В этой же категории была награждена баскетбольная команда «Мадрида», награду получил Фелипе Рейес. 2023 год станет незабываемым для болельщиков «Реала» благодаря победе в финале Евролиги в Каунасе.

Дани Карвахаль принимал участие в церемонии награждения, как представитель сборной Испании, которая выиграла Лигу Наций.