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У «Реала» почти не осталось центральных защитников, но Анчелотти нашел игрока, который заменит Алабу

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Орельен Тчуамени Орельен Тчуамени
Карло Анчелотти Карло Анчелотти
Давид Алаба Давид Алаба
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«Тчуамени – первый вариант на позицию центрального защитника», – сказал Карло Анчелотти.

«Он очень хорошо сыграл против «Осасуны». Правда, он не играет на этой позиции, но это экстренный случац. Я думаю, он может играть там», – добавил главный тренер.

После травмы Давида Алабы у «Реала» остались только Начо и Антонио Рюдигер – единственные здоровые центральные защитники в клубе.

Это делает «Реал» весьма уязвимым, так как любая новая травма может оставить команду в подвешенном состоянии.

Однако с возвращением Тчуамени Анчелотти может использовать француза в качестве другого варианта на этой позиции, если потребуется.

Ожидается, что «Мадрид» будет искать нового центрального защитника в зимнее трансферное окно.

BREAKING: Tchouameni suffers fracture on his left foot, out two months - Managing Madrid
2 комментария
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да Чуамени и в центре нужен, так что это не выход.
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На матч- два, да это решение вопроса, но Тчуамени необходим в центре полузащиты. Поэтому нужно искать защитника, выходить на трансферный рынок.
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