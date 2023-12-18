У «Реала» почти не осталось центральных защитников, но Анчелотти нашел игрока, который заменит Алабу

«Тчуамени – первый вариант на позицию центрального защитника», – сказал Карло Анчелотти.

«Он очень хорошо сыграл против «Осасуны». Правда, он не играет на этой позиции, но это экстренный случац. Я думаю, он может играть там», – добавил главный тренер.

После травмы Давида Алабы у «Реала» остались только Начо и Антонио Рюдигер – единственные здоровые центральные защитники в клубе.

Это делает «Реал» весьма уязвимым, так как любая новая травма может оставить команду в подвешенном состоянии.

Однако с возвращением Тчуамени Анчелотти может использовать француза в качестве другого варианта на этой позиции, если потребуется.

Ожидается, что «Мадрид» будет искать нового центрального защитника в зимнее трансферное окно.