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«Снимаю перед ним шляпу!» Тчуамени назвал лучшее качество Беллингема — речь даже не об умении забивать

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«Здорово иметь такого игрока, как Джуд: он одинаково хорош в атаке и защите. Правда, снимаю перед ним шляпу!» — сказал Орельен Тчуамени в интервью Telefoot.

Действительно, об оборонительном вкладе Беллингема говорят не так часто. Несмотря на то, что в «Реале» английский полузащитник в первую очередь отвечает за атаку, он нередко преодолевает огромные дистанции, чтобы помочь команде в обороне.

В этом сезоне Беллингем занимает первое место в Ла Лиге по количеству заблокированных мячей и пасов. Также он в среднем выполняет почти два отбора мяча за игру, что является выдающимся показателем для атакующего полузащитника.

В свой первый сезон в Испании, который еще далек от завершения, Беллингем забил 14 выдающихся голов и сделал 2 результативные передачи в 14 матчах.

1 комментарий
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Беллингем универсален и хорош в любом аспекте игры.
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