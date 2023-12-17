«Трахнешь меня?». Фанат предложил Гюлеру компенсацию за автограф. Реакция турка 😳

Полузащитник мадридского «Реала» получил необычное предложение, когда раздавал автографы перед базой «королевского клуба».

«Ты трахнешь меня?» - неожиданно спросил мужчина, пока 18-летний турок подписывал ему карточку.

Арда явно не был готов к такому вопросу, но быстро соориентировался, вежливо отказавшись от предложения: «Спасибо».

Напомним, что сейчас новичок мадридского клуба недоступен для игры. Ожидается, что Гюлер полностью восстановится от травмы в начале 2024 года.

В данный момент футболист занимается по индивидуальной программе.