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«Трахнешь меня?». Фанат предложил Гюлеру компенсацию за автограф. Реакция турка 😳

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Полузащитник мадридского «Реала» получил необычное предложение, когда раздавал автографы перед базой «королевского клуба».

«Ты трахнешь меня?» - неожиданно спросил мужчина, пока 18-летний турок подписывал ему карточку.

Арда явно не был готов к такому вопросу, но быстро соориентировался, вежливо отказавшись от предложения: «Спасибо».

Напомним, что сейчас новичок мадридского клуба недоступен для игры. Ожидается, что Гюлер полностью восстановится от травмы в начале 2024 года.

В данный момент футболист занимается по индивидуальной программе.

1 комментарий
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Вооо контент подъехал 😂😂😂
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