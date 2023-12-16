Перес связался с 50-60 клубами для обсуждения формата Суперлиги. Как это будет?

Флорентино Перес связался с 50-60 клубами, чтобы обсудить создание нового формата европейской Суперлиги, сообщает Voz Populi.

Перес намерен создать три дивизиона, которые заменят существующие Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций.

Ожидается, что Европейский суд вынесе вердикт по делу УЕФА против Суперлиги на следующей неделе. Это решение может заставить клубы выбирать, где они хотят участвовать со следующего сезона или сезона-2025/26 – в соревнованиях УЕФА или в Суперлиге.

И «Реал Мадрид», и «Барселона» поддерживают идею Суперлиги. В частности, «Барса» одолжила огромные деньги компании, продвигающей этот проект.

Первая попытка запустить европейскую Суперлигу провалилась, так как клубам-основателям пришлось придумывать новый формат. Ожидается, что в финансовом плане Суперлига будет гораздо выгоднее, чем существующие турниры УЕФА. Однако до ее официального утверждения еще далеко.