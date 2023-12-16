Говорит Мадрид
Блог

Перес связался с 50-60 клубами для обсуждения формата Суперлиги. Как это будет?

Клубы Клубы
Лига чемпионов УЕФА Лига чемпионов УЕФА
Ла Лига Ла Лига
Реал Мадрид Реал Мадрид
Барселона Барселона
Флорентино Перес Флорентино Перес
Суперлига Европы Суперлига Европы
Футбол Футбол

Флорентино Перес связался с 50-60 клубами, чтобы обсудить создание нового формата европейской Суперлиги, сообщает Voz Populi.

Перес намерен создать три дивизиона, которые заменят существующие Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций.

Ожидается, что Европейский суд вынесе вердикт по делу УЕФА против Суперлиги на следующей неделе. Это решение может заставить клубы выбирать, где они хотят участвовать со следующего сезона или сезона-2025/26 – в соревнованиях УЕФА или в Суперлиге.

И «Реал Мадрид», и «Барселона» поддерживают идею Суперлиги. В частности, «Барса» одолжила огромные деньги компании, продвигающей этот проект.

Первая попытка запустить европейскую Суперлигу провалилась, так как клубам-основателям пришлось придумывать новый формат. Ожидается, что в финансовом плане Суперлига будет гораздо выгоднее, чем существующие турниры УЕФА. Однако до ее официального утверждения еще далеко.

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
понятно теперь, почему Барселона каждый год начинает с рычагов, все деньги уходят в Суперлигу
+3
0
+3
Когда я вижу как в ЛЧ интересные матчи начинаются в лучшем случае с 1/4, а такие большие клубы как Ливерпуль и Ювентус не участвуют вообще, хочется поднять уровень конкуренции в турнире.
+2
-2
0
Ответ Михан Первый
понятно теперь, почему Барселона каждый год начинает с рычагов, все деньги уходят в Суперлигу
Так они взаймы дали
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий