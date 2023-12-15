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🚥 Гонка за нового Варана объявляется открытой! Конкуренты: «Реал» и «ПСЖ». Торги от €50 млн

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«Реал Мадрид» нашел нового Рафаэля Варана», - сообщает испанское издание Santi Aouna.

Речь идет о Лени Йоро - центральном защитнике «Лилля», который вряд ли покинет клуб менее, чем за 50 миллионов евро.

Французский клуб хочет продлить контракт с футболистом, рассматривая его, как потенциально рекордный для команды трансфер.

Игроком также интересуется «ПСЖ», а спортивный директор парижан Луис Кампос планирует в ближайшее время встретиться с семьей игрока, чтобы объяснить суть проекта.

18-летний Йоро ценится за не по годам зрелый уровень игры в обороне, а также умение отдавать «первую» передачу. Портал Sofascore в среднем оценивает выступление игрока в этом сезоне на семь баллов.

На счету футболиста два гола в 14 матчах Лиги 1. Помимо центра обороны, он может сыграть на правом фланге и в опорной зоне.

2 комментария
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Как раз в Реал Мадрид нужны игроки универсалы как Феде, Кама, Начо, Васкес, Алабай, Кроос, Мили, Билли, Родриго, Браим!
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реалу нужны агрессивные лидеры-гиганты, по моему сугубо личному мнению
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