🚥 Гонка за нового Варана объявляется открытой! Конкуренты: «Реал» и «ПСЖ». Торги от €50 млн

«Реал Мадрид» нашел нового Рафаэля Варана», - сообщает испанское издание Santi Aouna.

Речь идет о Лени Йоро - центральном защитнике «Лилля», который вряд ли покинет клуб менее, чем за 50 миллионов евро.

Французский клуб хочет продлить контракт с футболистом, рассматривая его, как потенциально рекордный для команды трансфер.

Игроком также интересуется «ПСЖ», а спортивный директор парижан Луис Кампос планирует в ближайшее время встретиться с семьей игрока, чтобы объяснить суть проекта.

18-летний Йоро ценится за не по годам зрелый уровень игры в обороне, а также умение отдавать «первую» передачу. Портал Sofascore в среднем оценивает выступление игрока в этом сезоне на семь баллов.

На счету футболиста два гола в 14 матчах Лиги 1. Помимо центра обороны, он может сыграть на правом фланге и в опорной зоне.