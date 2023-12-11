Гол мечты для экс-игрока «Реала»: левый защитник «Жироны» протащил мяч на 25 метров и ввалил в ближний тер Стегену

«Жирона» обыграла «Барселону» 4:2, а среди авторов голов – Мигель Гутьеррес! Бывший левый защитник «Реала» получил мяч примерно в 40 метрах от ворот, дотащил его до штрафной и вколотил в ближний угол.

Гутьеррес выступал за академию «Реала» и в 10 матчах отдал 2 голевые передачи. Он проводит прорывной сезон в «Жироне» после того, как перешел в нее из «Реала» за 4 млн евро.