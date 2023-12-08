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Во время матча болельщики «Бетиса» постоянно освистывали одного игрока «Мадрида». И это не Беллингем

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Не лучший день для испанца.

Игра против «Бетиса» не принесла счастья игрока и болельщикам «Мадрида». Но особенно болезненной она была для Дани Себальоса.

И не только потому, что он был одним из худших на поле в составе «сливочных». На протяжении всего матча испанца постоянно освистывали. По данным Relevo, как только мяч оказывался в его ногах, с трибун летело неприятное звуковое сопровождение.

Причина такого поведения проста: Себальос − воспитанник «Бетиса». Уроженец Андалусии прошел путь от клубной академии до главной команды, в которой провел пару лет. После, в 2017 году, он перебрался в «Мадрид».

Этим летом, когда у 27-летнего футболиста истекал контракт с «королевским клубом», ходили разговоры о возвращении Дани в «Бетис». Но в итоге он остался в «Мадриде», подписав новый контракт до 2027 года.

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