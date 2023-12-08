Анчелотти поделился хорошими новостями о здоровье Гюлера. Турок до сих пор не сыграл за «Мадрид»

После летнего перехода в «королевский клуб» Арда Гюлер мелькает лишь в сводках о травмированных игроках команды. Едва отойдя от повреждения, юноша вновь направлялся в лазарет.

На пресс-конференции перед встречей с «Бетисом» Анчелотти поделился хорошими новостями о состоянии турка:

«Арда Гюлер почти вернулся. На следующей неделе он будет тренироваться усерднее. Я не знаю, будет ли он готов к последней игре в году [против «Алавеса» 21 декабря] или вернется в строй уже в 2024 году».

По сведениям Relevo, Гюлер сумел приятно удивить тренера на летних сборах. Работа Арды на тренировках убедила тренера в том, что полузащитник сумеет стать важной частью команды уже в нынешнем сезоне.

Отрадно слышать, что турок чувствует себя лучше. Главное, чтобы на этот раз обошлось без рецидивов.