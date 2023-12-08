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Эндрик стал Открытием года в Бразилии и получил приз за самый красивый гол чемпионата🏆

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Эндрик стал одним из главных героев церемонии вручения наград по итогам сезона в Бразилии. Футболист «Палмейрас» и будущая звезда «Мадрида» был признан «Открытием года», а также получил трофей за лучший гол в чемпионате – им стал удар Эндрика в 34-м туре в ворота «Ботафого».

Награды Bola de Plata, организованные телевизионным каналом ESPN, вручаются с 1970-года.

«Палмейрас» победил в чемпионате Бразилии в прошедшую среду во второй раз подряд, а Эндрик сыграл важную роль в успехе команды.

Поздравляем бразильца и ждем в «Мадриде»!

2 комментария
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красавчик
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Ну и на кой сдался Мадриду этот токсичный черепаха, если есть вот такой победитель
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