«Мои пальцы онемели от холода». Лунин с юмором подвел итог матча против «Гранады»

Хорошо отдохнул.

«Спасибо команде за то, что мои пальцы онемели от холода», — сказал Андрей Лунин журналистам после победы «Реала» над «Гранадой» со счетом 2:0.

«Учитывая такое количество травм, у нас очень хорошая серия. Сложно выступать без 8-9 игроков, но мы продолжаем побеждать, показывать хороший футбол. Мы первые в турнирной таблице, и это главное».

Лунину провел почти все 90 минут матча без дела, поскольку у «Гранады» не было никаких возможностей для атаки. Соперникам «Мадрида» удалось пробить лишь дважды, и ни разу мяч не направлялся в створ.

У украинского голкипера наконец появился шанс проявить себя на фоне травм Куртуа и Кепы. Он уже пять матчей подряд защищает ворота «сливочных», три из которых завершились «на ноль» .