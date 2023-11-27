Атмосфера в «Мадриде» – топ. Лунин мило подшутил над Беллингемом в соцсетях

Беллингем отлично влился в новый коллектив. Он, возможно, лучший игрок нынешнего «Реала». Джуд уже даже показывает капитанский задатки.

За пределами поля у англичанина также установилось взаимопонимание с новыми одноклубниками. Беллингем опубликовал в соцсетях фото, на котором запечатлено, как Лунин несет Джуда на спине.

Андрей репостнул публикацию, сделав одноклубнику шутливый комплимент: «Лучшие игроки не ходят своими ногами».

У Лунина дела в «королевском клубе» тоже идут неплохо. На фоне травм Куртуа и Кепы украинец провел три матча в воротах «Реала», пропустив лишь один гол.

Андрей стал одним из главных героев встречи «Мадрида» и «Браги» в Лиге чемпионов. Он заменил Кепу перед самым началом матча, а после заслужил похвалу от тренера и одноклубников.