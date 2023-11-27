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Атмосфера в «Мадриде» – топ. Лунин мило подшутил над Беллингемом в соцсетях

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Беллингем отлично влился в новый коллектив. Он, возможно, лучший игрок нынешнего «Реала». Джуд уже даже показывает капитанский задатки.

За пределами поля у англичанина также установилось взаимопонимание с новыми одноклубниками. Беллингем опубликовал в соцсетях фото, на котором запечатлено, как Лунин несет Джуда на спине.

Андрей репостнул публикацию, сделав одноклубнику шутливый комплимент: «Лучшие игроки не ходят своими ногами».

У Лунина дела в «королевском клубе» тоже идут неплохо. На фоне травм Куртуа и Кепы украинец провел три матча в воротах «Реала», пропустив лишь один гол.

Андрей стал одним из главных героев встречи «Мадрида» и «Браги» в Лиге чемпионов. Он заменил Кепу перед самым началом матча, а после заслужил похвалу от тренера и одноклубников.

6 комментариев

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Gon3a1e5@mail.ru
С таким Луниным и Кепа не нужен. Ножками бы еще прибавить
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игрочишка всея руси
Лунин должен играть постоянно в отсутствии куртуа.у него игра идет
+10
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Gon3a1e5@mail.ru
С таким Луниным и Кепа не нужен. Ножками бы еще прибавить
+8
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Azat Umarov
Ответ Gon3a1e5@mail.ru
С таким Луниным и Кепа не нужен. Ножками бы еще прибавить
с моей точки зрения так как я сам вратарь, в основном у вратарья должен быть сыгранность на ленточке и при выходе а ногами это уже в последний очередь
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Gon3a1e5@mail.ru
Ответ Azat Umarov
с моей точки зрения так как я сам вратарь, в основном у вратарья должен быть сыгранность на ленточке и при выходе а ногами это уже в последний очередь
Нынешний футбол заставляет вратаря эволюционировать почти в последнего защитника. Почему пеп Харта убрал, хотя тот был хорош. Из за ног 🤷‍♂️
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Joni Arm
Ответ Gon3a1e5@mail.ru
С таким Луниным и Кепа не нужен. Ножками бы еще прибавить
да нормально он ножками играет. Я бы сказал что пока надёжнее чем распиаренный Кепа.
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