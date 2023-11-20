«Я все еще мечтаю о «Мадриде». Клуб подписал его за 30 млн, но он до сих пор не дебютировал в первой команде
«Вини сказал мне, что я должен вести себя тихо и много работать, таким образом я скоро вернусь в «Реал Мадрид», - сказал Рейньер Diario AS.
«Я все еще мечтаю о «Мадриде», - добавил бразилец.
Это довольно громкое заявление со стороны футболиста. Ему придется конкурировать с Джудом Беллингемом и Браимом Диасом, если он вернется в клуб следующим летом.
Рейньер забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи в 6 матчах за «Фрозиноне» в этом сезоне. Сейчас он регулярно выходит в стартовом составе команды Серии А.
Ранее у 21-летнего атакующего полузащитника были проблемы в дортмундской «Боруссии» и «Жироне», повторяющиеся травмы не дали ему возможность проявить себя в этих клубах.
«Реал Мадрид» подписал Рейньера за 30 миллионов евро в 2020 году. Он еще не дебютировал в основной команде.
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