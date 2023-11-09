«Если ему дадут играть». Жена Лунина рассказала о будущем Андрея в «Мариде»

Андрей Лунин уже как пять лет является игроком «Реала». До 2020 года голкипер периодически уезжал в аренду, но в последнее время он сидит на лавке, изредка получая шанс встать в ворота мадридцев.

Ожидалось, что Андрей покинет клуб этим летом, но Тибо Куртуа порвал кресты, и он вновь остался, надеясь стать основным. Однако «сливочные» подписали Кепу, и Лунину вновь пришлось дожидаться своей возможности.

На фоне травмы испанца он все же смог выйти в стартовом составе в четвертом туре группового этапа ЛЧ против «Браги» и отстоял матч «на ноль». Но игрок все равно подумывает об уходе, о чем открыто заявила его жена Анастасия Томазова.

Отвечая на вопросы подписчиков в своем инстаграме, девушка заявила, что, если представится возможность, «мы покинем клуб»:

Анастасия — верная спутница Андрея. Пара познакомилась в Украине и вместе переехала в Испанию.

В 2021 году они поженились, а в 2022 у пары родился сын.