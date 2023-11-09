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«Если ему дадут играть». Жена Лунина рассказала о будущем Андрея в «Мариде»

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Андрей Лунин уже как пять лет является игроком «Реала». До 2020 года голкипер периодически уезжал в аренду, но в последнее время он сидит на лавке, изредка получая шанс встать в ворота мадридцев.

Ожидалось, что Андрей покинет клуб этим летом, но Тибо Куртуа порвал кресты, и он вновь остался, надеясь стать основным. Однако «сливочные» подписали Кепу, и Лунину вновь пришлось дожидаться своей возможности.

На фоне травмы испанца он все же смог выйти в стартовом составе в четвертом туре группового этапа ЛЧ против «Браги» и отстоял матч «на ноль». Но игрок все равно подумывает об уходе, о чем открыто заявила его жена Анастасия Томазова.

Отвечая на вопросы подписчиков в своем инстаграме, девушка заявила, что, если представится возможность, «мы покинем клуб»:

Анастасия — верная спутница Андрея. Пара познакомилась в Украине и вместе переехала в Испанию.

В 2021 году они поженились, а в 2022 у пары родился сын.

12 комментариев

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ZA.RMA
«Мы покинем клуб» - ох уж это гипер-слияние

Похоже на то, как мамочки говорят про достижение своих детей: «нам годик, мы пошли…»
+29
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Антон Савельев
Автор сколько вам лет? У вас почти в каждом посте опечатки, вы хоть через ворд их пропускайте что ли
+5
-2
+3
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БроИзБенфики
не понимаю как его в Реал взяли
+4
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vzi
Ответ БроИзБенфики
не понимаю как его в Реал взяли
Там интересная история, не настолько политическая, как с Мудриком, но все же.
В 2018 финал ЛЧ был в Киеве. Перес приехал на финал естественно и по ходу дела встретился с президентом Украины Порошенко. А через пару недель Лунин перешел в Мадрид. Может, обсуждали какие-то строительные контракты для фирмы Переса и Лунин пошел в нагрузку. А может, за шутейным разговором Перес спросил - есть у вас новые Шевченко? А ему Порошенко ответил - Шевченко нет, но есть Лунин.
С игровой точки зрения Лунин тогда впечатлил в матче ЛЕ Заря-МЮ по-моему. Может, поэтому и порекомендовали.
+2
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kombat87
НА Украине.... Есть нормы и правила русского языка
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Никита Никулин
Ответ kombat87
НА Украине.... Есть нормы и правила русского языка
Так если есть, то написано все верно. В Украине, в Финляндии, в Латвии... Продолжать?
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Далер Гайнеев
"Мы покинем клуб" - ничего себе, а я думал он уедет, а она останется.
Неожиданно)
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Далер Гайнеев
Ответ ZA.RMA
«Мы покинем клуб» - ох уж это гипер-слияние Похоже на то, как мамочки говорят про достижение своих детей: «нам годик, мы пошли…»
Комментарий удален пользователем
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ZA.RMA
Ответ Далер Гайнеев
Комментарий удален пользователем
Для того, чтобы быть хорошей мамой необязательно пытаться слиться воедино с ребенком. Причем гипер-опека, а в будущем проблемы с сепарацией не самое лучшее, что можно дать ребенку.
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Никита Никулин
Ответ Далер Гайнеев
В Кубе, в Гавайях 😀
В целом, предлог «в» используется с названиями стран, предлог «на» − с названиями островов и групп островов (а также ряда островных государств).

Гавайи − вообще не страна, а штат США.
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mng
Ответ Далер Гайнеев
В Кубе, в Гавайях 😀
это острова. на острове/полуострове. если мы говорим о географическом аспекте, то на кубе и на гавайях, но если о политико-административном, то в республике куба и в штате гавайи. если угодно -- на камчатке, но в камчатском крае и т.п.

собственно, довольно простые правила. я вот в отношении украины спокойно употребляю и "в", и "на", просто в зависимости от того, какой смысл имею в виду, государство или географическую местность.
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