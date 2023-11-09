«Если ему дадут играть». Жена Лунина рассказала о будущем Андрея в «Мариде»
Андрей Лунин уже как пять лет является игроком «Реала». До 2020 года голкипер периодически уезжал в аренду, но в последнее время он сидит на лавке, изредка получая шанс встать в ворота мадридцев.
Ожидалось, что Андрей покинет клуб этим летом, но Тибо Куртуа порвал кресты, и он вновь остался, надеясь стать основным. Однако «сливочные» подписали Кепу, и Лунину вновь пришлось дожидаться своей возможности.
На фоне травмы испанца он все же смог выйти в стартовом составе в четвертом туре группового этапа ЛЧ против «Браги» и отстоял матч «на ноль». Но игрок все равно подумывает об уходе, о чем открыто заявила его жена Анастасия Томазова.
Отвечая на вопросы подписчиков в своем инстаграме, девушка заявила, что, если представится возможность, «мы покинем клуб»:
Анастасия — верная спутница Андрея. Пара познакомилась в Украине и вместе переехала в Испанию.
В 2021 году они поженились, а в 2022 у пары родился сын.
Похоже на то, как мамочки говорят про достижение своих детей: «нам годик, мы пошли…»
В 2018 финал ЛЧ был в Киеве. Перес приехал на финал естественно и по ходу дела встретился с президентом Украины Порошенко. А через пару недель Лунин перешел в Мадрид. Может, обсуждали какие-то строительные контракты для фирмы Переса и Лунин пошел в нагрузку. А может, за шутейным разговором Перес спросил - есть у вас новые Шевченко? А ему Порошенко ответил - Шевченко нет, но есть Лунин.
С игровой точки зрения Лунин тогда впечатлил в матче ЛЕ Заря-МЮ по-моему. Может, поэтому и порекомендовали.
Неожиданно)
Гавайи − вообще не страна, а штат США.
собственно, довольно простые правила. я вот в отношении украины спокойно употребляю и "в", и "на", просто в зависимости от того, какой смысл имею в виду, государство или географическую местность.