Анчелотти заявил, что «Реал» не будет искать зимой нового центрального защитника

Карло Анчелотти прокомментировал слухи о возможном укреплении состава «Реала» в январе.

«Мы никого не подпишем в январе. Милитао и Куртуа вернутся до конца сезона. Зимний рынок для нас не существует», - заявил Анчелотти.

Ранее сообщалось, что «Реал Мадрид» планирует подписать центрального защитника «Спортинга» Гонсалу Инасиу.

Ожидается, что Эдер Милитао вернется к тренировкам в марте. Давид Алаба, Антонио Рюдигер и Начо - единственные доступные центральные защитники «Реала».