Говорит Мадрид
Блог

Анчелотти заявил, что «Реал» не будет искать зимой нового центрального защитника

Клубы Клубы
Гонсалу Инасиу Гонсалу Инасиу
Эдер Милитао Эдер Милитао
Карло Анчелотти Карло Анчелотти
Реал Мадрид Реал Мадрид
Футбол Футбол

Карло Анчелотти прокомментировал слухи о возможном укреплении состава «Реала» в январе.

«Мы никого не подпишем в январе. Милитао и Куртуа вернутся до конца сезона. Зимний рынок для нас не существует», - заявил Анчелотти.

Ранее сообщалось, что «Реал Мадрид» планирует подписать центрального защитника «Спортинга» Гонсалу Инасиу.

Ожидается, что Эдер Милитао вернется к тренировкам в марте. Давид Алаба, Антонио Рюдигер и Начо - единственные доступные центральные защитники «Реала».

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Макс Гордиенко
А надо бы защитника подписать
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
corazón blanco
Защитник безусловно нужен, жаль, что летом не подписали Рамоса на правах свободного агента, он бы сейчас был как нельзя кстати.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кулёс
Ожидания: подписаны Макелли, Марчиняк, Орсато, Тюрпен
реальность: таа-даам
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий