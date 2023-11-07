Анчелотти заявил, что «Реал» не будет искать зимой нового центрального защитника
Карло Анчелотти прокомментировал слухи о возможном укреплении состава «Реала» в январе.
«Мы никого не подпишем в январе. Милитао и Куртуа вернутся до конца сезона. Зимний рынок для нас не существует», - заявил Анчелотти.
Ранее сообщалось, что «Реал Мадрид» планирует подписать центрального защитника «Спортинга» Гонсалу Инасиу.
Ожидается, что Эдер Милитао вернется к тренировкам в марте. Давид Алаба, Антонио Рюдигер и Начо - единственные доступные центральные защитники «Реала».
реальность: таа-даам