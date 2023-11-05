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Как фаны «Реалы» могут узнать о трансфере Дэвиса даже без Фабрицио Романа? Все дело в семье игрока

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Болельщикам «Реала» не нужно ждать, пока трансферный гуру Фабрицио Романо напишет в Твиттере: «Поехали!» чтобы убедиться, что Альфонсо Дэвис перейдет в Мадрид из мюнхенской Баварии.

Если вы посмотрите на то, как «Лос-Бланкос» ведут свой трансферный бизнес, вы увидите еще один убедительный намек на то, как сделки заключаются: спортивный директор «Мадрида» Юни Калафат встречается с семьями потенциальных целей.

По данным El Mundo, в 2021–2022 годах Калафат встречался с семьями Давида Алабы, Эдуардо Камавинга, Тони Рюдигера, Орелиена Тчуамени и Эндрика. И знаете что, спустя 2-3 недели сделки были заключены.

В 2023 году Калафат сделал то же самое: он встретился с родителями Джуда Беллингема до того, как переезд был согласован обеими сторонами.

Так что, как только в надежных СМИ появятся сообщения о встрече Калафата с семьей Дэвиса, это будет означать приезд Альфонсо.

 

1 комментарий

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SergeyFedorov93
Пост опубликован 15 минут назад. Уже +44. У поста с дичайшей ошибкой в заголовке и который не несёт в себе никакой более-менее полезной информации. Sports, может уже как-то начать бороться с этой графоманией на Трибуне, не? Все уже поняли, что если накрутить +40, то ты на главной.
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