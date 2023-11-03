«Агент»: Алаба посылает сообщение Альфонсо Дэвису на фоне слухов о его переходе в «Реал»
Давид Алаба отправил Альфонсо Дэвису поздравление с днем рождения.
«С днем рождения, мой мальчик ❤️», — написал австриец в социальной сети.
Фанаты в комментариях уже называют Алабу «агентом» на фоне слухов о переходе его приятеля в «Реал Мадрид».
Сообщается, что Давид довольно часто разговаривает с Альфонсо, убеждая его присоединиться к «сливочным» следующим летом.
«Реал Мадрид» считает 23-летнего игрока своей приоритетной целью. Дэвис не планирует продлевать текущий контракт с мюнхенской «Баварией», срок действия которого истекает в 2025 году.
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