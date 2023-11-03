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«Агент»: Алаба посылает сообщение Альфонсо Дэвису на фоне слухов о его переходе в «Реал»

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Давид Алаба отправил Альфонсо Дэвису поздравление с днем ​​рождения.

«С днем ​​рождения, мой мальчик ❤️», — написал австриец в социальной сети.

Фанаты в комментариях уже называют Алабу «агентом» на фоне слухов о переходе его приятеля в «Реал Мадрид».

Сообщается, что Давид довольно часто разговаривает с Альфонсо, убеждая его присоединиться к «сливочным» следующим летом.

«Реал Мадрид» считает 23-летнего игрока своей приоритетной целью. Дэвис не планирует продлевать текущий контракт с мюнхенской «Баварией», срок действия которого истекает в 2025 году.

1 комментарий

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ZA.RMA
Как эти две ситуации связаны между собой, простите конечно?
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