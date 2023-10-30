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Стало известно, когда Гюлер дебютирует за «Реал». Турецкого гения купили летом, но он не сыграл ни минуты

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Арда Гюлер не сыграл ни минуты с момента перехода в «Реал Мадрид» летом. Он получил две травмы, которые отсрочили его дебют.

Гюлер войдет в заявку мадридского «Реала» на воскресный матч Ла Лиги против «Райо Вальекано», сообщает Diario AS.

Игрок тренировался с командой на этой неделе. Если все сложится удачно, то 18-летний футболист может дебютировать за мадридцев уже в эти выходные.

Если же Анчелотти не будет спешить с Гюлером, то турецкий чудо-мальчик получит шанс дебютировать в Лиге чемпионов – «Мадрид» будет принимать «Брагу».

When will Arda Guler make his Real Madrid debut?

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