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🎥 Секрет успеха «Мадрида» в класико раскрыт: все дело в обещании, которое Тчуамени дал маленькому фанату

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«Мадрид» обыграл «Барсу» в напряженном матче. Главным героем встречи стал Беллингем. Во втором тайме при счете 1:0 в пользу «блауграны» Джуд сумел сперва сравнять, а затем вырвать победу для своей команды уже в добавленное время.

Англичанин, конечно, поработал на славу, но немного удачи «Реалу» все же принес талисман, с которым на поле появился Тчуамени.

На класико Орельен вышел с особенным браслетом на руке.

Перед матчем подопечные Анчелотти провели автограф-сессию для болельщиков. Один маленький поклонник «королевского клуба» подарил Тчуамени рукодельный браслет. Мальчик сплел его из резиночек специально для полузащитника.

Юный фанат поделился с пресс-службой клуба секретом: «Он надел его [браслет].Тчуамени сказал, что завтра будет играть с ним».

Свое слово Орельен сдержал. На класико он вышел с браслетом. Мальчик точно был счастлив!

С поддержкой таких фанатов можно достичь любых побед.

2 комментария

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Ruslan3132
Ага, браслет на удачу )) Чуамени явно удача улыбнулась в эпизоде с его "голевой" на Гюндогана ))
+2
0
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Дилшод
ну этот не причина один ребёнок не может изменить всю игру, это вс Все сделал Папа Карло после первого тайма
+1
-1
0
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