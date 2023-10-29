🎥 Секрет успеха «Мадрида» в класико раскрыт: все дело в обещании, которое Тчуамени дал маленькому фанату

«Мадрид» обыграл «Барсу» в напряженном матче. Главным героем встречи стал Беллингем. Во втором тайме при счете 1:0 в пользу «блауграны» Джуд сумел сперва сравнять, а затем вырвать победу для своей команды уже в добавленное время.

Англичанин, конечно, поработал на славу, но немного удачи «Реалу» все же принес талисман, с которым на поле появился Тчуамени.

На класико Орельен вышел с особенным браслетом на руке.

Перед матчем подопечные Анчелотти провели автограф-сессию для болельщиков. Один маленький поклонник «королевского клуба» подарил Тчуамени рукодельный браслет. Мальчик сплел его из резиночек специально для полузащитника.

Юный фанат поделился с пресс-службой клуба секретом: «Он надел его [браслет].Тчуамени сказал, что завтра будет играть с ним».

Свое слово Орельен сдержал. На класико он вышел с браслетом. Мальчик точно был счастлив!

С поддержкой таких фанатов можно достичь любых побед.