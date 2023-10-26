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Беллингем назвал свой любимый момент в истории класико. С Джудом согласен Тчуамени

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Совсем скоро Беллингем впервые примет участие в класико на официальном уровне. Летом «Барса» разгромила «Мадрид» со счетом 3:0 в товарищеском матче. Но на встречу команд в Ла Лиге подопечные Анчелотти, безусловно, выйдут более мотивированными.

В преддверии матча Джуд назвал свой любимый момент в истории противостояния «блауграны» и «сливочных». Слова англичанина передает Marca:

«Я всегда буду помнить празднование Роналду, когда он показал тот самый жест «спокойно, спокойно». Это культовая картина».

Беллингем говорит о матче 2012 года, когда Криштиану забил победный гол и эффектно отпраздновал взятие ворот.

Любопытно, что об этом моменте также говорил Тчуамени еще в 2022 году:

«Моим первым воспоминанием о класико стало празднование Роналду, когда он призывал сохранять спокойствие, забивая гол на «Камп Ноу».

И у Беллингема, и у Тчуамени будет возможность повторить жест Криштиану. Уже 28 октября «Мадрид» заглянет к «Барсе» в гости.

А какой у вас любимый момент в истории класико? Делитесь воспоминаниями в комментариях.

62 комментария

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Katya Andreychuk
мой любимый из 2016-го. когда после симуляции Суареса, остались в меньшинстве и Роналду забил победный поймав сходу пас Бэйла. хорошо проучили судейский корпус Каталонии.
+97
-15
+82
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Дороф
Мой любимый момент в истории Эль-Класико – забег Гарета Бэйла против Бартры.
+40
-2
+38
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Real_v_dushe
Ответ Katya Andreychuk
мой любимый из 2016-го. когда после симуляции Суареса, остались в меньшинстве и Роналду забил победный поймав сходу пас Бэйла. хорошо проучили судейский корпус Каталонии.
А я помню бчкшный цирк в виде набора симуляций в финале КК 2011. Вспоминая ещё и то, что там судил их ручной свисток Мальенко, поражён был, как он Реал не оставил в меньшинстве (хотя тот матч мы всё-таки заканчивали вдесятером) после очередного хватания за лицо балерин. Приятно было тогда победить, Рон тогда тоже положил решающий гол.
+47
-11
+36
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Raul Gonzalez
времена меняются) во время моей молодости культовым был момент с празднованием Рауля на Камп Ноу, с приложенным к губам пальцем, символизируя призыв болельщикам Барсы немного помолчать))
+13
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Rishat Ganiev
Ответ Вальдано
6:2, 5:0, 4:0, 5:1, 3:0 - лучшие моменты в эль-классико. Роналду помнит. 😄🤭
половину из этого он не застал. что за пук в лужу?
+17
-6
+11
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Гномович!
Интересный факт:

Рон унижал Барсу в футболке МЮ, Реала и Ювентуса.
+26
-16
+10
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Bazilic
Ничего круче оваций Бернабео для Роналдиньо не было
+14
-6
+8
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Вальдано
Ответ Rishat Ganiev
половину из этого он не застал. что за пук в лужу?
Все счета с 2009 года. Все при нём. Учи матчасть. 😄
+10
-5
+5
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Rishat Ganiev
Ответ Вальдано
Все счета с 2009 года. Все при нём. Учи матчасть. 😄
сам учи. 6:2 было в мае. Рон пришёл летом. 5:1 в октябре после его ухода
+9
-5
+4
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Дороф
Ответ Антиглор17
Лучший момент в истории классико это мелкий со снятой майкой на Бернабеу, направленной на сектор болельшиков Реала. На втором месте сольник Роналдиньо и аплодисменты того же стадиона сопернику.
Твой любимый момент – возможно.
Лучший – сильно сомневаюсь.
+9
-5
+4
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Виктор Никитин
Ответ Leganessi
В Полуфинале ЛЧ 2008 унизил и поднял кубок над головой, став лучшим игроком и бомбардиром турнира))) Месси тогда ему шнурки завязывал и вместо кареты Рона нес.
тогда так-то Роналду так себе сыграл и лишь пушка Скоулза вывела МЮ дальше, а сам Роналду в 1м матче не забил пенку на 3й минуте
+6
-2
+4
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Enejan
Ответ Bazilic
В финале лч 2009 прям унизил))))
не нееее это другое
+3
0
+3
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Korn-pop
Ну а мой, второй гол Лео в ЛЧ 2011, Божественно!
+7
-4
+3
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Umidcan Nurcan
когда-то кое-какой капитан, лёжа на сеточке собственных ворот кричал: "не дадим им забит 6-ой"
+2
0
+2
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Umidcan Nurcan
Ответ Bazilic
В финале лч 2009 прям унизил))))
😂😂😂👍
+2
0
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GloryReal
Самые упорные противостояния были с 2009 по 2018 годы. И Реал вышел окончательным победителем, превратившись в гегемона, взяв 3 кубок ЛЧ подряд. Тогда все мои друзья фаны барсы признали Реал величайшим клубом.
+2
0
+2
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Гномович!
Ответ Bazilic
В финале лч 2009 прям унизил))))
против Барсы 2009 с Эвребе во главе, да без шансов для любого.
+16
-14
+2
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EneNRa -OD
Ответ Гномович!
Интересный факт: Рон унижал Барсу в футболке МЮ, Реала и Ювентуса.
Интересный факт Месси в футболке барсы отобрал у Ювентуса и МЮ ушастого в финале)
+3
-1
+2
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neuner
Ответ Алексѣй Пестовъ
Любимый момент, когда Месси на Бернабеу после победного мяча показал сыою футболку
но чемпионом стал Реал)) и когда прилетела ответка от Роналдо на Камп ноу с поднятой футболкой, тоже Реал взял кубок))
+2
0
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Bazilic
Ответ Гномович!
Интересный факт: Рон унижал Барсу в футболке МЮ, Реала и Ювентуса.
В финале лч 2009 прям унизил))))
+19
-17
+2
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30-71
Один из любимых Ваня Самарано лежит в воротах после третьего забитого гола, 5:0
+4
-2
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Scorpion
Мой любимый когда Месси на последней минуте забил победный гол сделав счет 3:2 и забрав суперкубок Испании, снял футболку повернул 10 номер и показал мадридской публике.
+3
-2
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The Game
Ответ Гномович!
Интересный факт: Рон унижал Барсу в футболке МЮ, Реала и Ювентуса.
В форме Юве? Это когда он 2 с пенальти забил?
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Алексѣй Пестовъ
Любимый момент, когда Месси на Бернабеу после победного мяча показал сыою футболку
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Mac1_aren
Ответ Дороф
Мой любимый момент в истории Эль-Класико – забег Гарета Бэйла против Бартры.
Гарет знатно конечно забегал , пока не надоело (
+1
0
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