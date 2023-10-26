Беллингем назвал свой любимый момент в истории класико. С Джудом согласен Тчуамени

Совсем скоро Беллингем впервые примет участие в класико на официальном уровне. Летом «Барса» разгромила «Мадрид» со счетом 3:0 в товарищеском матче. Но на встречу команд в Ла Лиге подопечные Анчелотти, безусловно, выйдут более мотивированными.

В преддверии матча Джуд назвал свой любимый момент в истории противостояния «блауграны» и «сливочных». Слова англичанина передает Marca:

«Я всегда буду помнить празднование Роналду, когда он показал тот самый жест «спокойно, спокойно». Это культовая картина».

Беллингем говорит о матче 2012 года, когда Криштиану забил победный гол и эффектно отпраздновал взятие ворот.

Любопытно, что об этом моменте также говорил Тчуамени еще в 2022 году:

«Моим первым воспоминанием о класико стало празднование Роналду, когда он призывал сохранять спокойствие, забивая гол на «Камп Ноу».

И у Беллингема, и у Тчуамени будет возможность повторить жест Криштиану. Уже 28 октября «Мадрид» заглянет к «Барсе» в гости.

А какой у вас любимый момент в истории класико? Делитесь воспоминаниями в комментариях.