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Перес и Анчелотти никак не могут прийти к пониманию по одному вопросу. Руководство «Реала» недовольно одним решением тренера в матче с «Севильей»

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Снова...

В этом сезоне роли Тони Крооса и Луки Модрича в команде заметно сократились. Два ветерана часто начинают матчи на скамейке, уступая место более молодым хавбекам.

Кроос и Модрич были главными героями полузащиты «Реала» почти десять лет, и за это время у них сложилась прекрасная связь как на поле, так и за его пределами. Однако в этом сезоне им почти не предоставлялась возможность играть вместе.

Анчелотти организовал долгожданное воссоединение во втором тайме субботнего матча против «Севильи», но, как сообщает Relevo, в руководстве клуба были очень разочарованы этим фактом. Перес и совет директоров уверены, что дуэту ветеранов не следует играть вместе, и примером этому считается поражение в мадридском дерби в прошлом месяце. После того матча руководство уже сообщало главному тренеру, что такого повториться не должно.

В «Реале» рассматривают Тчуамени, Камавинга и Вальверде как неприкасаемых игроков, которые должны выходить на поле как можно чаще. Это означает, что Кроосу и Модричу надо отойти на второй план, но Анчелотти, похоже, не готов окончательно задвигать легенд команды.

Нет никаких сомнений в том, что Кроос и Модрич являются настоящими героями «Реала», но, в глазах совета директоров, их время практически подошло к концу. Вероятно, в матче с «Севильей» мы чуть ли не в последний раз видели их связку в деле.

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