После матча «Севилья» – «Мадрид» Рамос почти час провел в раздевалке экс-клуба. Серхио покинул стадион в компании игрока «Реала»

«Севилья» и «Мадрид» поделили очки в матче 10-го тура Ла Лиги. Встреча закончилась со счетом 1:1, хотя результат мог быть другим.

Безусловно, внимание зрителей было приковано к Серхио Рамосу, который вновь встретился со своей бывшей командой. Со времен «Реала» испанец почти не изменился, он, например, успел потрепать за щеки Рюдигера после небольшой стычки между игроками.

Защитник серьезно помог «Севильи», когда вынес мяч от ворот своей команды еще в первом тайме.

После финального свистка Рамос вместе со своими детьми заглянул в раздевалку «королевского клуба». Как пишет El Mundo, защитник встретился со всеми бывшими товарищами по команде.

В раздевалке «Мадрида» Серхио провел больше 45-ти минут, сообщает El País. По данным издания, Рамос и Модрич последними покинули стадион.

Капитан.